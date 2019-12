Scuola Buonarroti, Greco (Pd) risponde alle polemiche

Ci aspettavamo sinceramente che la questione riguardante la sicurezza degli alunni delle scuole medie M. Buonarroti di ponte a Egola si fosse conclusa.

Invece veniamo a conoscenza di un comunicato da parte delle 3 forze di minoranza con il solo scopo di visibilità politica. Intendiamoci, lo riteniamo tanto legittimo quanto inopportuno e pertanto crediamo che sia doveroso precisare alcuni aspetti che vengono riportati in maniera errata nel comunicato di cui sopra, con la speranza di mettere la parola FINE a questa polemica assurda.

Nel comunicato in questione, viene detto che il Sindaco “si è guardato bene dal fare riferimento al contributo costruttivo delle minoranze”. Ovviamente non è così poiché, se l’articolo fosse stato letto, sarebbe emerso un passaggio in cui è il Sindaco stesso a dire che l’azione svolta è una conseguenza di “un impegno assunto in consiglio comunale”. Impegno dovuto dopo un accordo proposto dal capogruppo del PD, Marco Greco, a tutte le forze politiche affinché si trovasse una soluzione condivisa e definitiva per garantire la sicurezza dei nostri studenti. Ci viene da pensare che si siano limitati a vedere solo la foto di quell’articolo. Vi è un altro punto però: quando i 3 gruppi di minoranza dicono che “il Pd di San Miniato è incapace di trovare soluzioni efficaci, cerca appoggio nelle opposizioni”, urge ricordare che proprio dai 3 gruppi di minoranza erano state avanzate soluzioni frettolose quali il transennamento provvisorio di una porzione della sede stradale limitrofo alla scuola o, addirittura, il cambio di viabilità temporaneo, incuranti del fatto che dette soluzioni avrebbero congestionato il traffico veicolare nella frazione di Ponte a Egola. Inoltre, la proposta di collaborazione, è stata avanzata perché riteniamo che la sicurezza dei nostri studenti sia prioritaria per tutto l’arco politico sanminiatese e non un argomento di divisione di parte. E di questo siamo dispiaciuti che, dopo aver votato una mozione congiunta in consiglio comunale, non lo abbiano capito.

Cogliamo comunque l’occasione per ringraziarli della disponibilità data nelle scorse settimane, confermando anche la soddisfazione di aver trovato una soluzione definitiva e condivisa.

Ribadiamo altresì il concetto per il quale su temi come questi la politica deve unirsi per mostrarsi capace di sintesi perché, quando si divide, assume una posizione di assoluta debolezza e incapace di dare risposta.

Per noi la sicurezza dei nostri alunni vale molto di più delle continue polemiche sterili o di rivendicazioni obsolete.

Marco Greco capogruppo Partito Democratico

