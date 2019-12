Stavano per catturare un 44enne per un furto avvenuto a Milano (condanna di 11 mesi e 28 giorni), quando i poliziotti hanno trovato 4 persone in più e altra merce rubata in una stanza d'albergo di Firenze. I poliziotti hanno arrestato 3 mongoli e 2 cinesi per ricettazione. La merce aveva ancora placche antitaccheggio, tra vestiti, scarpe e profumi.

