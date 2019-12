Abc Castelfiorentino, i risultati del weekend del vivaio gialloblu

U18 Silver

Il derby è gialloblu. All’ultima giornata di andata, nella gara più attesa, i ragazzi di Cantini e Chiarugi espugnano la Lazzeri di Empoli per 51-83. Gara sempre saldamente in mano alla truppa castellana che ha condotto dall’inizio alla fine. Il primo quarto rappresenta già la perfetta fotografia del match: 14-23. Nella seconda frazione i gialloblu amministrano il vantaggio andando al riposo lungo sul +7 (27-34), per poi affondare il break decisivo nella terza frazione, che spegne tutte le speranze empolesi: 10-26 il parziale e +23 al 30′ (37-60). Nell’ultimo quarto basta amministrare, per chiudere con il botto il 2019.

BIANCOROSSO EMPOLI – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 51-83

Parziali: 14-23, 13-11, 10-26, 14-23

Tabellino: Talluri 15, Cavini 19, Arrighi 5, Capezzoli 4, Marrucci 4, Giannetti 4, La Rosa 20, Paciscopi 2, Giotti 7, Montagnani 3, Barlabà, Giannetti. All. Cantini. Ass. Chiarugi.

U16 Gold

Con una prestazione davvero super i ragazzi di Piccini e Sonnati sfiorano il colpaccio contro una delle big: 42-55 il finale al PalaBetti contro Asinalonga, terza forza del girone. Nella seconda giornata di ritorno i gialloblu, che all’andata avevano perso con un passivo di 60 punti, riescono a giocare al passo dei blasonati ospiti per tutta la durata del match, arrivando a -6 a quattro minuti dalla sirena. Poi, negli ultimissimi giri di lancette, la fatica si fa sentire e Sinalunga riesce ad approfittarne allungando in volata. Una gara approcciata con grandissimo carattere dalla truppa castellana, riuscita a non far mai scappare la squadra ospite nonostante gli svariati tentativi senesi. Match deciso dunque sul finale, che chiude in crescendo il 2019 e permette ai gialloblu di guardare con una nuova fiducia e un ritrovato entusiasmo al prosieguo del campionato.

ABC CASTELFIORENTINO – POL. ASINALONGA 42-55

Parziali: 11-16, 11-17, 13-12, 7-10

Tabellino: Zaadar 11, Papini 11, Cini 2, Bracali 10, Ciampolini 6, Zeni 2, Filippini, Bartalucci, Pucci, Fontanelli. All. Piccini. Ass. Sonnati.

U14 Elite

Sconfitta amara in terra labronica per i ragazzi di Calvani e Cioni che cadono 49-43 sul parquet del Don Bosco al termine di una gara dai due volti. Nella prima parte, infatti, sono i gialloblu a condurre i giochi: ottimo l’approccio castellano (11-19 al 10′), che diventa 22-27 al riposo lungo. Nella ripresa, però, l’inerzia passa in mano ai padroni di casa che piazzano un break di 13-5 nella terza frazione e mettono la testa avanti al 30′ (35-32), gestendo poi al meglio i possessi decisivi nella volata finale.

PALL. DON BOSCO – ABC CASTELFIORENTINO 49-43

Parziali: 11-19, 11-8, 13-5, 14-11

Tabellino: Damiani 15, Viviani 3, Merlini 8, Rosi 13, Lilli 2, Bici 2, Ticciati, Marchetti, Bartolini, Bernardoni, Spuntarelli, Echerle. All. Calvani. Ass. Cioni.

U13 Giallo

Bis per il gruppo Giallo di Mostardi e Ciampolini che prosegue la corsa nella seconda fase espugnando il parquet del Valdambra per 64-69 e portandosi dunque al comando della classifica provvisoria. Ottima prestazione da parte del collettivo castellano che, dopo un primo quarto in perfetto equilibrio (22-22 al 10′), allunga con decisione nella seconda frazione andando al riposo sul +8 (34-42). Nella ripresa i gialloblu difendono ed incrementano il vantaggio toccando il +12 al 30′ (47-59), e a niente servono i tentativi locali di riagganciarli: grandissima autorità sul finale, e i due punti prendono la via di Castello.

VALDAMBRA VALDARNO – ABC CASTELFIORENTINO 64-69

Parziali: 22-22, 12-20, 13-17, 17-10

Tabellino: Agbegninou 6, Bonora 2, Altamore 12, Ciulli 2, Kamberaj 6, Garbetti, Pieri 8, Zecchi 6, De Simone 8, Bufalini 13, Niccolini 6, Barlabá. All. Mostardi. Ass. Ciampolini.

Fonte: ABC Castelfiorentino

