Un agente in più per il commissariato di Empoli: il dono per Natale

Lo scorso 11 dicembre a seguito dei movimenti ministeriali ruolo Agenti-Assistenti della polizia, è stato assegnato un agente effettivo presso il commissariato di Empoli, rafforzando di fatto la Squadra Volante. Un ringraziamento va a chi, oltre al Siulp, si è prodigato per la causa. Ulteriori e necessari rinforzi gioverebbero oltre al turnover, ad una maggiore intensificazione del controllo del territorio. Colgo l'occasione per un augurio di buone Feste Natalizie a tutte le donne e gli uomini in divisa che quotidianamente senza interruzione operano al servizio dei cittadini per la loro sicurezza, alle istituzioni, e alle loro famiglie.

Fonte: Siulp Empoli

