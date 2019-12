Nascono gli Angeli del Bello di Scandicci

Il Presidente della Fondazione Angeli del Bello di Firenze Giorgio Moretti, e il Sindaco di Scandicci Sandro Fallani, nella mattina di lunedì 23 dicembre 2019 hanno firmato il protocollo di affiliazione del Comune alla Fondazione, con l’obiettivo di avviare progetti congiunti per la salvaguardia e la cura dell’ambiente cittadino, e per promuovere la creazione di gruppi di volontari che si appassionino a questa missione. Le attività che potranno svolgere i volontari sono molte e variano dalle micro pulizie di piazze, alla cura delle fioriere, fino alla piccola manutenzione di parti di alcuni giardini e alla rimozione di scritte vandaliche, "tutte azioni semplici, ma importanti per il decoro della propria città", come dicono i promotori. La Fondazione Angeli del Bello, nata a Firenze nel 2010 e che oggi conta oltre 3.000 volontari, supporta tutti gli enti ed i soggetti che vengono contagiati da questa missione impegnandosi a condividere tutte le conoscenze, le esperienze e gli strumenti necessari per l’attivazione in altre città di iniziative analoghe.

“La sensibilità dei cittadini di Scandicci in materia di ambiente aumenta sempre più – dice l’assessora Barbara Lombardini – i tempi sono maturi per l’affiliazione della nostra città agli Angeli del Bello, e per porre un'attenzione sempre maggiore al decoro dei luoghi pubblici cittadini e al rispetto degli altri; numerosi volontari hanno aderito a questo progetto già prima della firma del protocollo, l’impegno dell’Amministrazione e dell’intera comunità adesso è quello di far crescere ulteriormente il numero di adesioni volontarie soprattutto tra i giovani”.

Dopo avere affiliato 3 comuni capoluogo in Italia (Verona, Ascoli Piceno e Napoli) e 7 toscani (Pontassieve, Bagno a Ripoli, Borgo San Lorenzo, Lastra a Signa, Figline Incisa Valdarno, Montecatini Terme, Empoli, Bibbiena) anche Scandicci intraprende questi percorso nell’auspicio che molti cittadini si attivino con la voglia di mettersi in gioco con azioni concrete a dimostrazione dell’amore e dell’impegno per la propria città. Essere sulla strada, riconoscibili; diventare un punto di riferimento: questa sarà la missione degli Angeli del Bello di Scandicci.I volontari, a seguito della iscrizione comprensiva di assicurazione, potranno essere coordinarti in piccoli gruppi per poter collaborare con le Istituzioni in tutte quelle attività quotidiane necessarie al mantenimento del decoro della città. Alcune azioni potranno nascere spontaneamente dalla richiesta dei cittadini stessi che, vivendo il territorio, le sue frazioni, gli spazi pubblici, conoscono i punti nei quali è necessario intervenire e la Fondazione svolgerà l’azione di coordinamento necessaria.

Fonte: Comune di Scandicci - Angeli del Bello

