Autocisterna si ribalta, 8mila litri gasolio nelle fogne di Manciano

Il centro abitato di Manciano è interessato da un incidente, protagonista un tir composto da due autobotti di gasolio che si è ribaltato questa mattina lunedì 23 dicembre in piazza della Pace, nella rotatoria centrale del paese, sversando a terra da una cisterna circa 8mila litri di gasolio che sono finiti nel sistema fognario.

Sul posto i vigili del fuoco per le operazioni di rimozione poi, grazie all'autogrù, cercheranno di rimettere in asse la cisterna ribaltata che si trova in mezzo alla strada. Sul posto il sindaco di Manciano Mirco Morini, il responsabile alla Protezione civile Luca Giorgi e le squadre della Protezione civile, che stanno mettendo in sicurezza il perimetro del centro abitato insieme a Carabinieri e Polizia Municipale di Manciano. Al lavoro anche gli operai del Comune insieme ai tecnici per ridurre la fuoriuscita del carburante. Il tratto della strada regionale 74 che percorre il centro abitato di Manciano, al momento è chiuso.

Tutte le notizie di Manciano