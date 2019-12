Babbo Natale visita i piccoli pazienti del San Jacopo

Stamattina i piccoli pazienti della pediatria del San Jacopo sono stati accolti da una piacevole sorpresa: Babbo Natale ha fatto visita in reparto per regale doni e tanti sorrisi, scendendo dal tetto del presidio ospedaliero. L’iniziativa nasce da un’idea condivisa tra l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, il cui presidente è Leonardo Melani e i vigili in servizio operativo al Comando di Pistoia, guidato dall’ing. Luigi Gentiluomo, che per l’occasione hanno voluto sorprendere i bambini con questa gioiosa esibizione. Nella stessa mattina sono venuti a far visita anche alcuni bambini della scuola dell’Infanzia Falcone-Borsellino di Pieve a Nievole accompagnati dai genitori ed insegnanti per regalare una serie di decorazioni natalizie create da loro per l’occasione e destinate ad abbellire l’albero di Natale presente nella hall dell’ospedale. Alle iniziative erano presenti Rino Agostiniani, direttore dell’Area Pediatria e Neonatologia dell’Ausl Toscana Centro insieme a Leonardo Capecchi e Giuditta Niccolai, medici direzione sanitaria San Jacopo.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - ufficio stampa

