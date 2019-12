Bekaert, siglata proroga Cassa integrazione. Fiom Cgil Firenze: "La lotta paga"

Vertenza Bekaert, oggi presso la Regione Toscana (agenzia Arti) è stato firmato l’accordo da azienda e sindacati per la proroga (di sei mesi) della cassa integrazione. Le parole del segretario generale della Fiom Cgil fiorentina Daniele Calosi: “Un risultato importante della lotta dei lavoratori Bekaert. Grazie a loro è stata reinserita la cassa integrazione per cessazione d’attività per ulteriori 6 mesi, che oggi è stata accordata con un’intesa unitaria, senza divisioni il sindacato è più forte. Adesso la scommessa è la reindustrializzazione dello stabilimento di Figline per salvaguardare il lavoro ed il territorio”.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa

