È stabile ma ancora in prognosi riservata il bambino caduto nel fiume Pescia in piena a Ponte Buggianese dopo essere scivolato dalla bicicletta. Ieri a mezzogiorno il brutto fatto. Il padre, dopo essersi accorto che il figlio di 7 anni era finito nel fiume, si è tuffato per salvarlo, portandolo a terra. Ricordiamo che il piccolo è ricoverato al Meyer di Firenze.

Tutte le notizie di Ponte Buggianese