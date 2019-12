Borracce nelle scuole, l'iniziativa della Pubblica Assistenza di Poggibonsi

Nel corso degli anni la nostra noncuranza ha fatto sì che l’intero Pianeta diventasse un enorme raccoglitore di rifiuti e, quando abbiamo iniziato a prenderne atto, era ormai troppo tardi.

Ultimamente in molti si sono adoperati per ovviare a questa grave piaga socio-ambientale, anche la Pubblica Assistenza di Poggibonsi, che ha voluto intervenire a favore della salvaguardia della Terra. Recentemente impegnata in una collaborazione con l’Istituto Comprensivo 1, l’Associazione di Volontariato dichiara ufficialmente conclusa la distribuzione delle borracce agli alunni dei vari plessi scolastici. “Un progetto fortemente voluto da tutti noi, che ha coinvolto grandi e piccini in un’importante missione: quella di contribuire alla riduzione dell’inquinamento ambientale.” - ci tiene a ribadire il Presidente Stefano Macciò - “Anche i più piccoli sono stati orgogliosi di partecipare a questa grande iniziativa: il loro entusiasmo ci ha illuminati dandoci una speranza per il futuro”.

La strada da percorrere è ancora lunga e dissestata, ma se - come si suol dire - la differenza sta nei piccoli gesti, possiamo ancora confidare in un domani migliore."

Fonte: ufficio stampa

