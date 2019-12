Capodanno in Piazza dei Priori per il count-down verso il 2020

Volterra torna ad essere protagonista delle feste e dei grandi eventi con uno spettacolo dedicato alla musica e al divertimento, una serata imperdibile a partire dalle 22.30 che si protrarrà fino a tarda notte, mentre allo scoccare della mezzanotte, l'amministrazione comunale brinderà con i cittadini presenti.

Un grande spettacolo unico e gratuito, con ospiti di eccezione, musica, dj-set e animazione ci saranno infatti Melania Agrimano e Ricky Battini direttamente da Rds, accompagnati dalla live band “The Chic” composta da 6 elementi, batteria, basso, chitarra, tastiera, voce maschile e voce femminile, con un repertorio di musica a 360°, dai grandi successi degli anni passati alle hit di oggi.

L’evento è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza ma anche ai tanti turisti e visitatori che accorreranno per partecipare a questa grande festa di Capodanno.

L’organizzazione è affidata al Centro Commerciale Naturale, al comune e per la parte artistica all’agenzia Vegastar.

MELANIA AGRIMANO

Originaria di Torino inizia giovanissima, spinta dalla curiosità e dalla sua irrequietezza, a fare l’animatrice e l’assistente turistica.

Dopo aver vissuto otto anni in giro per il mondo, torna ad Alpignano (TO), il suo “paesello”, per un lavoro più stabile sempre nell’ambito turistico e degli eventi ma, il palco del villaggio vacanze non lo dimentichi facilmente così, continua a studiare recitazione, dizione e danza. Nel frattempo arriva anche un ruolo secondario nella fiction Centovetrine: ve la ricordate Giusy? La commessa con una battuta al mese?

Poi una fuga a Roma dove frequenta un corso di conduzione radiofonica che la fa innamorare della radio e al ritorno a casa inizia a lavorare come conduttrice per un emittente regionale piemontese.

La sua irrequietezza si placa: avrà trovato la sua strada? Chissà… Indossare le cuffie e vivere la diretta la rende felice… quindi... avanti tutta! Rds Academy è stata per lei un’ esperienza pazzesca, non si aspettava di essere selezionata per far parte della rosa degli otto concorrenti, figuriamoci di vincere! Si da un pizzicotto perché non ci crede ancora adesso! Ahhiii è tutto vero…. ha vinto la seconda edizione!

Adora viaggiare, il mare, ballare, leggere classici e ascoltare tutta la musica del mondo, in particolare pop ed elettronica.

RICKY BATTINI

La sua carriera inizia nel 1994, come Dj, apprezzata in particolare a Roma, dove è diventato il DJ resident dei club più famosi della capitale italiana con il suo stile musicale unico che mescola Black e Hip Hop con la migliore musica House (#openformatdj).

Nel 2000 inizia la sua carriera in una stazione radio nazionale chiamata RDS 100% Greatest Hits (www.rds.it), una delle più grandi reti musicali in Italia, dove produce "Sequenze Mixate" in onda tutto il giorno, tutti i giorni della settimana .

Nell'estate del 2007, 2008, 2011, 2014, 2015, 2016, Modena Park 2017 e 2018 è stato scelto come DJ di apertura per il concerto del "Vasco Rossi Live Kom Tour" in Italia.

Da settembre 2018 è produttore di "Tutti Pazzi per RDS".

Lavora come dj/produttore.

Il carisma che lo contraddistingue in tutti i suoi dj set ha reso le sue feste sempre più uniche e importanti, le sue serate sono sempre caratterizzate da tanta originalità.

Fonte: Ufficio Stampa

