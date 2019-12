Cdx vota per cittadinanza onoraria a Segre: "Noi opposizione che propone"

Nell’ultimo consiglio comunale pre natalizio , il gruppo consiliare Montelupo nel Cuore - Centro destra per Montelupo che esprime unitariamente il pensiero e l’azione di tutte le componenti del centro destra , ritiene di dover sottolineare che ha dimostrato per l’ennesima volta di essere una compagine che opera nel superiore interesse della cittadinanza e non persegue sterili interessi di parte.

Desideriamo citare due episodi , l’uno legato al conferimento della cittadinanza onoraria alla Sen. Segre , l’altro relativo alle iniziative da intraprendere per la rimessa in pristino a seguito del crollo del muro di Via Marconi.

Abbiamo votato a favore del conferimento della cittadinanza onoraria , concorrendo in modo propositivo ad eliminare dalla mozione ogni elemento che potesse ricondurre a ideologismi unilaterali, perché se è sicuramente quello nazifascista il quadro storico che ha visto la deportazione e le angherie subite dalla senatrice, volevamo che fosse chiara la condanna di qualsiasi intolleranza e violenza a prescindere dalla matrice, perché costituisce comunque attentato al pacifico manifestarsi delle libertà civili e politiche, in ciò pensando di cogliere il senso della posizione della stessa Segre, che è parsa non voler apparire come esponente di un’unica parte, ma ha sottolineato aperta solidarietà a qualsiasi esponente dell’agone politico fatto segno di violenze di qualsiasi natura.

Inoltre, quando si parla dell’attualità locale, tanto per essere espliciti, secondo l’indirizzo che abbiamo inteso imprimere alla mozione, condanniamo inequivocabilmente le minacce ai danni del sindaco di Empoli Brenda Barnini, ma parimenti non facciamo alcuno sconto a quanti, anche con striscioni e fumogeni, hanno inteso disturbare la campagna elettorale del suo avversario di centrodestra Andrea Poggianti.

Quanto alla rimessa in pristino dell’area interessata al crollo siamo stati estremamente propositivi , arrivando a suggerire, qualora l’entità della cifra occorrente non avesse coperture sovracomunali certe, di contrarre un mutuo flessibile, considerando che il basso livello di indebitamento del Comune, che ha mutui pregressi ormai in fase di avanzato ammortamento lo consentirebbe.

Il sindaco si è detto fiducioso di poter contare, oltre al primo intervento da parte della Regione di 530.000 euro, anche su ulteriori finanziamenti non appena il quadro economico relativo all’esigenza di un più complessivo consolidamento dell’area sarà definito.

Noi vogliamo che appaia chiaro che non c’è soltanto la Regione Toscana che si è messa al servizio della nostra cittadinanza, ma anche un gruppo consiliare di centro destra che non fa opposizione pregiudiziale ma sa interpretare i bisogni reali di Montelupo.

Fonte: Montelupo nel Cuore - Centro destra per Montelupo

