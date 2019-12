'Comuni in Festa': nel weekend Pistoia si mette in mostra a Bologna

Pistoia, i cammini, le tradizioni, la Ferrovia Porrettana è il tema scelto dal Comune di Pistoia per partecipare a Comuni in Festa, la manifestazione organizzata da Fico (Fabbrica Italiana Contadina) Eataly World che si terrà a Bologna sabato 28 e domenica 29 dicembre. Tre, quindi, gli argomenti predominanti per la promozione del territorio pistoiese, oltre all'arte e alla cultura: il "Cippo" di Santiago di Compostela e l'apertura della Porta Santa per l'Anno Iacobeo 2021; la Ferrovia Porrettanta con i suoi progetti "Porrettana Express" e Transapp; i cinque cammini per viandanti e pellegrini che incrociano la città di Pistoia. Si apre così, nel “parco del cibo” di Bologna, una finestra per promuovere le aziende del territorio, le attrattive turistico-culturali e anche alcune realtà di eccellenza nel campo scolastico ed educativo.

«'Comuni in festa' è un'ottima vetrina per presentare le tante eccellenze del nostro territorio, non potevamo mancare – sottolinea l'assessore al turismo e tradizioni Alessandro Sabella –. Pistoia è una città da assaporare per le sue bellezze monumentali, le eccellenze eno-gastronomiche e i tanti percorsi tematici che stiamo sviluppando. É un crocevia di cammini storico-religiosi ed è ricca di tradizioni, dal Blues alla Giostra dell'Orso, dal culto jacopeo al Carnevale dei bambini, senza tralasciare i nostri musei. A Bologna, il territorio pistoiese sarà ben rappresentato dalle molte eccellenze che caratterizzano questa terra.»

Nella due giorni allo spazio espositivo di Fico, messo gratuitamente a disposizione del Comune, si svolgeranno numerose attività.

Insieme ad Alessandro Sabella e Alessandra Frosini, rispettivamente assessori al turismo e tradizioni e all'educazione e formazione, saranno presenti anche alcune insegnanti delle scuole pistoiesi con il materiale didattico proveniente dai laboratori per bambini denominati Assaggi di storie in scatola e con le riproduzioni fotografiche di disegni di Pistoia preparati dai bimbi delle materne, oltre ad alcuni loro pensieri sulla città, che verranno donati ai visitatori.

Prevista anche la partecipazione di alcuni studenti dell'Istituto Tecnico Commerciale “Pacini”, accompagnati dalle insegnanti, che vivranno in modo diretto l'esperienza di promuovere il territorio nello stand di Fico e nell'area espositiva.

Non mancherà il sostegno dell'associazione nazionale Vigili del Fuoco di Pistoia, con 'Casa Sicura'.

Durante l'intera giornata di sabato 28 e domenica 29 dicembre, lo stand di Pistoia sarà animato, quindi, da laboratori, degustazioni, corsi di sicurezza domestica e incontri di promozione del territorio, accompagnati da alcuni show-cooking a cura di 'Cooper Pracchia'. Saranno presenti anche aziende di eccellenza eno-gastronomica del territorio pistoiese e della montagna.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa

