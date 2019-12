Consiglio comunale Capraia e Limite, si parla di rifiuti e di Oriana Fallaci

Il prossimo Consiglio Comunale di Capraia e Limite si riunirà in seduta ordinaria, presso la sede comunale, Piazza VIII Marzo 1944 n. 9, lunedì 30 dicembre 2019 alle ore 21. Questi i punti all’ordine del giorno:

1) determinazioni aliquote, riduzioni e detrazioni Tasi per l'anno 2020

2) riconferma aliquote e detrazioni Imu anno d'imposta 2020

3) modifiche al regolamento per la disciplina della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche

4) artt. 151 e 170 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022

5) approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022

6) approvazione piano di revisione ordinaria delle partecipazioni pubbliche possedute ex art.20 d.lgs. n. 175/2016.

7) mozione presentata dal Gruppo Consiliare “Capraia e Limite Viva” per applicazione risoluzione europea avverso il comunismo

8) mozione presentata dal Gruppo Consiliare “Capraia e Limite Viva” per intitolazione di una via/largo/piazza/giardino ad Oriana Fallaci

9) interrogazione a risposta scritta ed orale presentata dal Gruppo Consiliare “Capraia e Limite Viva” sul rifacimento di passaggi e percorsi pedonali e salvaguardia del territorio

10) mozione presentata dal Gruppo Consiliare “Capraia e Limite Viva” in merito alla destinazione Alia SpA per riduzione tariffa rifiuti a cittadini ed imprese

11) interrogazione a risposta scritta ed orale presentata dal Gruppo Consiliare “Impegnarsi per Capraia e Limite” ad oggetto: chiarimenti sull'intervento di asfaltatura di via Conio

12) interrogazione a risposta scritta ed orale presentata dal Gruppo Consiliare “Impegnarsi per Capraia e Limite” ad oggetto: chiarimenti installazioni luminose a Capraia e a Limite sull'Arno

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Capraia e Limite