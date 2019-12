Consiglio comunale Empoli, 28 punti all'ordine del giorno

Convocato il prossimo Consiglio Comunale che si svolgerà venerdì 27 dicembre, a partire dalle 9, con eventuale proseguimento il giorno successivo, sabato 28 dicembre, sempre alle 9, nella sala consiliare di Via Giuseppe del Papa, 41. Come sempre sarà possibile seguire la diretta della seduta consiliare dell’assemblea presieduta da Alessio Mantellassi in streaming video con link dalla home page del sito web istituzionale del Comune di Empoli.

Questo l’ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio.

2. Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle, relativa a chiusura del Sottopasso del Ponte alla Stella.

3. Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli D'Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a realizzazione, gestione e assegnazione degli "Orti Sociali" via Avogadro, zona Carraia.

4. Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli D’Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a vari problemi urbanistici e di opere pubbliche (situazione canile comunale, parcheggio Piazza Del Popolo, orti abusivi Avane, segnaletica via Emilia e G.Monaco, parete cartongesso scuole medie Busoni, realizzazione marciapiedi via Carrucci, scavi sotto Porta Pisana).

5. Verbale della seduta del Consiglio Comunale n. 15 del 04/11/2019 - Approvazione.

6. Verbale della seduta del Consiglio Comunale n. 16 del 18/11/2019. Approvazione.

7. Programma triennale 2020-2021-2022 ed elenco annuale 2020 dei Lavori Pubblici. Approvazione definitiva.

8. Approvazione del Programma Biennale di acquisto di beni e servizi 2020-2021.

9. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2020-2021-2022, ai sensi dell’art. 58, comma 1, del decreto legge n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008. Approvazione.

10. Approvazione programma degli incarichi esterni di collaborazione autonoma per l'anno 2020.

11. Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022.

12. Bilancio di Previsione 2020-2022 - Esame ed Approvazione.

13. Lavori di somma urgenza conseguenti gli eventi alluvionali dei giorni 16/17 novembre u.s.. presa d'atto dei verbali di somma urgenza e approvazione della perizia giustificativa ex art. 163 frl d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e 191, comma 3, del d. lgs. 267/2000 e riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera e), del d. lgs. 267/2000.

14. Bilancio di Previsione 2019/2021 - ratifica deliberazione di g. c. n. 210 del 29/11/2019 assunta con i poteri del Consiglio per motivi di urgenza.

15. Affidamento per anni due (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno ) alla società In House Aquatempra - società consortile sportiva dilettantistica a responsabilità limitata del servizio di gestione della piscina intercomunale di proprietà del Comune di Empoli.

16. Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Approvazione.

17. Modifica al Regolamento Comunale per la disciplina della gestione integrata dei rifiuti solidi urbani.

18. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli-Fabricacomune, relativa alla “Risoluzione del Parlamento Europeo del 19 settembre 2019 sull’importanza della Memoria Europea per il futuro dell’Europa”.

19. ODG presentato dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli-Fabricacomune, relativo al conferimento della cittadinanza onoraria a Abdullah Ocalan.

20. ODG presentato dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli-Fabricacomune, di solidarietà col popolo cileno e condanna della repressione attuata dal Governo cileno.

21. ODG presentato dai Gruppi Consiliari P.D. e Questa è Empoli, relativo a contrasto all’odio razziale, solidarietà alla senatrice Liliana Segre e richiesta di avviare il percorso per conferirle la cittadinanza onoraria.

22. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli D’Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a adesione a progetto “Esercito e studenti uniti nel tricolore”.

23. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli D’Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a intitolazione spazio pubblico ad Oriana Fallaci.

24. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli D’Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a completamento della messa in sicurezza del fiume Arno.

25. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Lega Salvini Empoli, relativa ad appello al Governatore Della Regione Toscana Rossi affinchè provveda, con le sinergie opportune, a dare rapidamento attuazione ai numerosi progetti volti al potenziamento della sicurezza idraulica del bacino del fiume Arno.

26. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli D’Italia-Centrodestra per Empoli, relativa ad avvio progetto dieta mediterranea nella merenda a scuola.

27. ODG presentato dal Gruppo Consiliare Lega Salvini Empoli, relativo a solidarietà verso la Catalogna.

28. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Lega Salvini Empoli, relativa a fruibilità in alcuni casi, dei parcheggi Zona Ospedale Viale Boccaccio e Vie limitrofe.

