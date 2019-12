Consiglio comunale a Montaione, si parla anche di dup e bilancio

A Montaione lunedì 30-12-2019 alle ore 21:30, in sessione Ordinaria in Prima convocazione presso la sala consiliare “Mario Rossetti” è stato convocato il Consiglio Comunale per la trattazione del seguente odg:

1 Prop.Num. 70 del 18-12-19 Assessorato Ufficio UFF. SEGRETERIA COMUNICAZIONI DEL SINDACO

2 Prop.Num. 67 del 13-12-19 Assessorato Ufficio UFF. SEGRETERIA ART. 10 COMMA 5 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA.

3 Prop.Num. 74 del 21-12-19 Assessorato BILANCIO E FINANZE Ufficio UFF. COMUNE SERV. FINANZIARI APPROVAZIONE PIANO DI REVISIONE ORDINARIA E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE POSSEDUTE EX ART.20 D.LGS. N. 175/2016.

4 Prop.Num. 72 del 18-12-19 Assessorato Ufficio UFF. COMUNE SERV. GESTIONE DEL TERRITORI PROGRAMMAZIONE DEGLI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ANNO 2020.

5 Prop.Num. 69 del 13-12-19 Assessorato Ufficio UFF. COMUNE SERV. GESTIONE DEL TERRITORI PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI TRIENNIO 2020-2022. APPROVAZIONE.

6 Prop.Num. 68 del 13-12-19 Assessorato Ufficio UFF. COMUNE SERV. GESTIONE DEL TERRITORI APPROVAZIONE PROGRAMMA PER LE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2020-2022. ART. 21 DLGS 18 APRILE 2016 N. 50.

7 Prop.Num. 75 del 21-12-19 Assessorato BILANCIO E FINANZE Ufficio UFF. COMUNE SERV. FINANZIARI APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2020-2022.

8 Prop.Num. 76 del 21-12-19 Assessorato BILANCIO E FINANZE Ufficio UFF. COMUNE SERV. FINANZIARI BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 - APPROVAZIONE.

9 Prop.Num. 71 del 18-12-19 Assessorato Ufficio UFF. COMUNE SERV. CULTURALI E SCOLASTICI NUOVA CARTA DEI DIRITTI DELLA BAMBINA. ADOZIONE

