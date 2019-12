Dalla Regione 150mila euro per la Sp 39 a Borgano

Il Consiglio Regionale ha approvato la legge avente ad oggetto “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2020”, provvedimento che autorizza, fra l’altro, la Giunta Regionale ad erogare, per l’anno 2021, un contributo straordinario sulla viabilità locale per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica della variante della strada provinciale n. 39 in località Borgano nel comune di Lamporecchio per un importo massimo di €. 150.000.

Si tratta del tratto funzionale della variante stradale fra la SR 436 Francesca e Lamporecchio, costituito dal collegamento stradale che nel comune di Lamporecchio raccorda la Via L. da Vinci (zona sud di Borgano) con Via Amendola (zona industriale di Cerbaia) attraversando il centro cittadino in località Massaini per poi ricongiungersi con il tratto della variante in parte già realizzata nel comune di Larciano.

Costituisce una previsione infrastrutturale strategica che consente il miglioramento della mobilità delle persone e delle merci lungo una delle due principali direttrici stradali che attraversano il territorio comunale ovvero quella nord-ovest/sud-est che collega l’area dell’Empolese Valdelsa alla Valdinievole.

La sua realizzazione consentirà di raggiungere uno degli obiettivi storici richiesti dalla comunità in tema di mobilità ovvero quello di differenziare il traffico di scorrimento sovracomunale da quello urbano, con trasferimento del traffico pesante al di fuori dei centri abitati e alleggerimento dei flussi sul traffico veicolare urbano.

“Un contributo straordinario sotto tutti i punti di vista per il comune di Lamporecchio, che ci consente di iniziare a programmare realmente un’opera pubblica di cui si discute da anni. La differenziazione del traffico di scorrimento sovracomunale da quello urbano è sempre stato uno degli obiettivi di tutte le amministrazioni di questo comune e riuscire a passare dalle parole ai fatti non può che essere colto come un grande risultato politico” ha dichiarato il Sindaco Alessio Torrigiani.

“Voglio ringraziare il consigliere regionale Marco Niccolai per l’attenzione che riversa alle problematiche dei territori facendosene carico e dando sempre il massimo impegno per trovare le soluzioni opportune. Come voglio ringraziare i miei Assessori: Daniele Tronci che ha avviato il dialogo con la Regione già nel precedente mandato e l’Assessore Alessandro Bochicchio che ha raccolto il testimone e ha condotto la trattativa in porto dando così nuove prospettive al comune di Lamporecchio.”

“Credo sia un passaggio storico per la nostra comunità. Un’opera strategica che da circa 30 anni è prevista sugli strumenti di programmazione della viabilità a vari livelli vede finalmente finanziato l’avvio delle attività di progettazione e questo costituisce un elemento di fondamentale importanza sulla volontà che l’infrastruttura si farà. Adesso dobbiamo attivarci velocemente per progettare l’opera per poi affrontare la grande sfida del reperimento delle risorse necessarie a realizzarla, ma questo contributo ci rende tutti più fiduciosi” afferma l’Assessore alla Mobilità, Viabilità e Trasporti Alessandro Bochicchio.

“Ringrazio pubblicamente l’amministrazione regionale per aver riconosciuto l’importanza che ha questo tratto di viabilità per il nostro territorio e soprattutto il consigliere regionale

Marco Niccolai per il lavoro di coordinamento che ha svolto costantemente al nostro fianco, impegno che ha contribuito in modo determinante al risultato” conclude l’Assessore.

Fonte: Comune di Lamporecchio - Ufficio Stampa

