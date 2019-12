Discarica di auto e moto a cielo aperto: denunciati a Massa

La Polizia Stradale di Massa Carrara ha denunciato quattro persone che nella zona industriale avevano adibito una vasta area a discarica, in dispregio alle più elementari regole sul corretto smaltimento di rifiuti. E’ accaduto lo scorso fine settimana quando i poliziotti, insieme ai colleghi della Municipale massese, hanno notato in quel sito un’autogru che stava caricando un container su di un TIR. Già da tempo quel sito era monitorato dagli investigatori, poiché c’era un andirivieni di furgoni, auto e moto quasi sempre condotti da stranieri. Gli accertamenti sono stati complicati dalla vastità dell’area, circa 550 mq recintati e occultati da teli in plastica stesi lungo la staccionata. Grande è stata la sorpresa degli agenti quando sono entrati dentro, dove c’erano un centinaio di motorini ancora integri, altri già cannibalizzati per ricavarne pezzi di ricambio, nonché tanto olio finito nel terreno, oltre a cataste di residui di plastica di veicoli e di pneumatici usurati da buttare. Quell’attività di smontaggio di veicoli a motore, con la conseguente produzione e deposito di rifiuti, era gestita abusivamente da un senegalese che aveva in comodato l’area, aiutato da tre connazionali. Tutti sono stati denunciati alla Procura di Massa e il sito è stato messo sotto sequestro.

Fonte: Polizia stradale della Toscana

