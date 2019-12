Dissuasori e restringimenti di carreggiata in due frazioni di Montespertoli

La giunta Mugnaini ha approvato il progetto per mettere in sicurezza Via della Ripa e Via San Vincenzo nel Comune di Montespertoli, al fine di ripristinare la sicurezza stradale e disincentivare la velocità di percorrenza di coloro che utilizzano quelle vie come scorciatoie rispetto alle strade provinciali per raggiungere le frazioni di Cerbaia e di San Vincenzo.

"Anche i piccoli borghi del nostro territorio meritano attenzione e risorse, soprattutto quando si parla di un tema importantissimo come la sicurezza stradale. Per questo stanziamo 17 mila euro che andranno a finanziare segnaletica orizzontale, restringimenti di carreggiata non invasivi e cartelli di dissuasione della velocità. Si tratta di un modello di intervento sperimentale che studieremo anche con l'obiettivo di estenderlo ad altre aree del territorio" commenta il vicesindaco, Marco Pierini.

La soluzione proposta costituisce, infatti, una sperimentazione che potrà essere ripetuta anche in altri punti problematici della viabilità nel Comune di Montespertoli.

Per La Ripa sarà prevista anche la fresatura di un tratto di asfalto e la stesura di un nuovo tappeto d'usura con una colorazione tipo marrone/beige, di migliore impatto nei borghi. Attraverso segnaletica orizzontale, attraversamenti pedonali, cuspidi non carrabili, sensi di marcia alternati, nuovi limiti di velocità, l'obiettivo dell'Amministrazione è quello di rendere quanto più possibile percepibile agli automobilisti l'attraversamento dei nuclei abitati di questi due borghi.

