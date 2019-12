Donazione straordinaria al centro trasfusionale di Empoli

Sabato 28 Dicembre, al Centro Trasfusionale di Empoli, ci sarà infatti la possibilità di effettuare una donazione straordinaria.

La partenza, per chiunque lo volesse, è tra le 7.30 e le 8.30 dalla sede sociale della Pubblica Assistenza Croce d'Oro di Limite sull'Arno, in Via Negro, 9. L'associazione quest'anno ha raggiunto risultati importantissimi sul tema della donazione, con quasi 300 donazioni, e 35 nuovi donatori. Tuttavia, il sangue è una componente essenziale per tante persone, che grazie a voi donatori potranno festeggiare il Natale e il nuovo anno in serenità.

Per partecipare occorre prenotarsi.

Per informazioni chiamare lo 057157532.

Fonte: ufficio stampa

