Droga: botte ai genitori e scappa, ritrovata dai carabinieri e condannata

Una 22enne di Sansepolcro, nell'Aretino, è stata condannata perché evasa dalla comunità di recupero, nella quale stava scontando la condanna per maltrattamenti in famiglia e lesioni. La giovane picchiava e minacciava i genitori con coltelli e forbici perché alla costante ricerca di denaro.

Dopo la sua fuga, i carabinieri la hanno cercata e rintracciata nelle ore scorse in stato confusionale, insieme ad alcuni coetanei di origine marocchina e pakistana in un casolare. La 22enne è stata accompagnata al pronto soccorso. Per sua stessa ammissione la 22enne aveva fumato la droga 'crack' e bevuto molto alcol. Soccorsa per le difficili condizioni, è stata accompagnata all'ospedale per le cure. Appena ristabilita è stata condannata per direttissima per evasione. Il giudice ha disposto gli arresti domiciliari.

Tutte le notizie di Sansepolcro