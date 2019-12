Fine Anno con Paolo Migone e Dj Concorde

Fine Anno al Teatro Verdi di Montecatini con Paolo Migone in "Beethoven non è un cane" e, dopo il brindisi di mezzanotte con buffet di dolci natalizi, la serata continua con il dj set DJ CONCORDE.

"Beethoven non è un cane" vede in scena dietro il polveroso sipario un deejay, sì, un deejay ma di musica classica: un pazzo con cuffia alle orecchie e l’occhio spiritato che aggeggia con dei vecchi vinili, un pazzo incredulo davanti ad adolescenti che identificano Beethoven in un grosso e simpatico cane San Bernardo e che si è stufato di sentire in giro: bella quella musica è della pubblicità della Audi (Mozart). Musica Colta, Musica Sepolta Paolo Migone, il folle con le cuffie, a teatro con la pala e le maniche tirate su per riesumare una musica classica ancora viva. Parlerà di Lei, della sua forza, della sua dolcezza: vi farà ridere con aneddoti sulle famiglie di questi Geni e parlerà di loro, di questi grandi compositori, dei loro amori, delle loro passioni e dei loro drammi, parlerà del rapporto complicato che avevano col potere, con l’annoiata committenza della Chiesa e della Nobiltà ... perché in qualche modo dovevano pur campare… e a quel punto potrebbe anche succedere un miracolo: potrebbe succedere che un bambino dopo lo spettacolo, il giorno dopo chiuso nella sua cameretta per non essere visto, digiti su youtube: B A C H – cerca.

BIGLIETTI: da € 30 a 60

PREVENDITE: tutti i giorni presso la cassa del teatro ore 10,00-12,30 e 15,30-19,00 e su www.teatroverdimontecatini.it - www.ticketone.it

Fonte: Ufficio Stampa

