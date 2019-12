Incidente sul lavoro a Empoli, Filctem-Cgil: "Non si deve abbassare la guardia sulla sicurezza"

Venerdì in tarda mattinata un addetto alla manutenzione interna della Irplast Spa, ha subito un infortunio sul lavoro, subendo un forte trauma al braccio destro sia osseo che muscolare, dove per la gravità è stato necessario intervenire in modo tempestivo chirurgicamente.

Poteva essere una tragedia, ma fortunatamente anche se rimane un gravissimo incidete abbiamo tutti tirato un sospiro di sollievo venerdì sera quando abbiamo potuto parlare con il lavoratore.

Il lavoratore è sofferente e i danni subiti lo costringeranno a non riprendere velocemente il lavoro.

Quello che può sembrare inspiegabile, che l’incidente è avvenuto rispettando tutte le procedure in termini di sicurezza che in azienda tutti sono chiamati a rispettare nelle loro attività lavorative.

Ma a volte ciò che noi diamo per scontato e anche dove esistono delle buone pratiche, non è sufficiente per evitare che ciò accada.

Professionalità, investimenti in sicurezza, formazione continua sono le prevenzioni necessarie e saranno sempre al centro della nostra azione sindacale.

Siamo convinti che non si debba abbassare la guardia e ci sia sempre bisogno di fare di più, motivo per cui tema della sicurezza e della salute dei lavoratori sia stato uno dei punti centrali e prioritari indicato nell’accordo del Patto per lo sviluppo siglato con le associazioni delle Imprese sottoscritto questa estate.

La Filctem e tutta la CGIL come sempre si mette a disposizione del lavoratore e della famiglia per qualsiasi bisogno e gli augura una pronta guarigione.

Fonte: Filctem Cgil Empoli

