Istituto Empoli Ovest, la 1E vince il concorso Bebras di Informatica

Ancora un riconoscimento nazionale a Empoli Ovest! Dopo essere stato premiato dal Miur sulla Scuola Digitale, l’Istituto Comprensivo Empoli Ovest ha ricevuto in questi giorni un altro attestato: la classe 1E della scuola media si è classificata Prima al Concorso Bebras di Informatica tra alcune migliaia di classi partecipanti.

Il Bebras dell'Informatica è un'occasione per avvicinare bambini e ragazzi al mondo dell'informatica in maniera divertente, attraverso un concorso a squadre non competitivo, che presenta piccoli giochi ispirati a reali problemi di natura informatica.

L’iniziativa si è svolta a novembre (quest'anno da lunedì 11 a venerdì 15 novembre 2019), in concomitanza con le analoghe edizioni nel resto del mondo. La gara si svolgeva online, durava al massimo 45 minuti e ciascun istituto poteva scegliere il giorno e l'orario di inizio per le varie squadre.

Il giorno della gara ciascuna squadra, formata da 4 allievi (nel caso delle Busoni hanno partecipato 24 classi), si è collegata alla piattaforma Bebras, tramite browser, usando le proprie credenziali riservate.

I 4 alunni della 1E hanno ottenuto il miglior risultato a livello nazionale con il punteggio di 48 quesiti giusti su 48 e con il tempo di 35 minuti sui 45 complessivi che erano a disposizione per lo svolgimento dell’iniziativa.

