La benedizione agli operatori Alia in Santo Spirito

«Un lavoro quotidiano, pratico e importante, come ci ricorda anche Gesù che, venuto tra gli uomini, non si è seduto in trono, ma si è impegnato a fianco di tutti»: con queste parole oggi il Priore di Santo Spirito, Giuseppe Pagano, ha ringraziato sul sagrato della Basilica tutti coloro che ogni giorno curano il decoro della città, che si impegnano per tutti, ed hanno a cuore una delle piazze più belle di Firenze. Circa 30 operatori ecologici di Alia Servizi Ambientali e rappresentanti della Polizia Municipale, alla presenza dell’Amministratore delegato dell’Azienda, Alessia Scappini, e dell’Assessore all’Ambiente del Comune di Firenze, Cecilia del Re, hanno ricevuto la benedizione del Priore di fronte al Presepe natalizio allestito all’ingresso. A chiusura della celebrazione anche l’Assessore del Re ha portato i ringraziamenti dell’Amministrazione comunale per l’impegno quotidiano svolto sulla città.

Fonte: Alia Servizi Ambientali S.p.A.

