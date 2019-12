Lega Giovani consegna giochi al Lotti

Nelle scorse settimane abbiamo raccolto giochi e libri da tutti i cittadini che volessero donare un

sorriso ai bambini che passeranno il Natale in ospedale.

Questa mattina Daniele Matricardi e Rebecca Stefanelli, rispettivamente Coordinatore Lega Giovani

e Capogruppo Lega Pontedera – insieme ai due membri Lega Giovani, Silvia Vannini e Christian

Nannipieri hanno donato tutto il raccolto alla pediatria dell’ospedale Lotti.

“Grazie di cuore a tutti coloro che hanno gradito l’iniziativa donando giochi, libri e materiale

scolastico. Il contributo di tutti è stato fondamentale per far sì che l’iniziativa fosse un successo”.

Fonte: Lega Pontedera

