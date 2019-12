I più letti della settimana, il maltempo tra le principali preoccupazioni dei lettori

Ritorna la rubrica dedicata al riassunto degli articoli più letti della scorsa settimana su gonews.it. L'articolo ha lo scopo di ricapitolare i fatti rilevanti che hanno caratterizzato la settimana appena passata, siano essi di cronaca nera o di costume o ancora di politica. Il criterio è quello delle letture evidenziate con i dati certificati da Google Analytics. Per scelta della redazione e rispetto nei confronti di chi è toccato da lutti, non saranno evidenziati i numeri degli articoli di cronaca nera. In questo pezzo analizziamo la settimana compresa tra lunedì 16 dicembre 2019 e domenica 22 dicembre 2019.

La cronaca fa da padrona nella settimana passata. La notizia dello scorso 20 dicembre di un 33enne rimasto incastrato con il braccio su di un macchinario in un'azienda di Empoli è stata la più letta. Poi la preoccupazione per il maltempo: il forte vento unito alla pioggia caduta nella notte tra sabato e domenica, per non parlare dei danni immediati dello stesso sabato. Infine ancora cronaca: l'arrivo dell'elisoccorso Pegaso a Limite sull'Arno per un incidente stradale e l'arresto per furto di due giovani minorenni a Empoli. Anche cronaca della giustizia sportiva: il derby tra Cerreto e Stabbia, partita sospesa e data vinta a tavolino al Cerreto, è finito anzitempo per una reazione scomposta di un giocatore, squalificato per 3 anni dai campi Uisp.

GLI ARTICOLI SEGNALATI DALLA REDAZIONE

L'apertura quest'oggi del ponte di Marcignana è stata tra le notizie più chiacchierate della scorsa settimana. Segnaliamo anche una info utile per il call center Asl, una cessione importante di quote aziendali di una tra le più importante aziende del comprensorio del cuoio, che così diventa internazionale, un cartello impertinente a segnalare un abbandono di rifiuti a Empoli e la risoluzione di un piccolo giallo legato a una cartolina.

