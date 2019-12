Pestaggio a Firenze, dopo due anni e mezzo di coma muore il tassista Gino Ghirelli

"Gino Ghirelli è venuto a mancare dopo due anni e mezzo di coma a seguito di un violento pestaggio, il tassista fiorentino. Se ne è andato senza ancora che questo mondo gli avesse reso un minimo di giustizia. Alcuni mesi fa i due ragazzi che lo hanno ridotto così sono stati assolti, perché il fatto non costituisce ad avviso del giudice reato. La vicenda lascia ci lascia sgomenti ed amareggiati nella speranza che la magistratura avendo ripreso in mano il caso dia finalmente giustizia alla famiglia, ci stringiamo attorno ai familiari nel loro dolore, nonché alla categoria dei tassisti, per quella che è una pagina vergognosa della cronaca nera italiana e Fiorentina", dichiara il segretario provinciale della Lega Alessandro Scipioni.

"Il processo è stato riaperto e a febbraio in tribunale riesamineranno il caso. Confidiamo nella giustizia perché la vita di un uomo di 68 anni che lavorava col suo taxi di notte non può essere giusto che sia stata spezzata fino ad arrivare alla morte dopo più di due anni di agonia a causa delle percosse inflittogli da due giovani. Un abbraccio forte alla Figlia Silvia, alla Moglie Daniela e ai loro familiari", conclude il consigliere comunale leghista Luca Tani nonché esponente di spicco della categoria dei tassisti fiorentini.

Il tassista, 69enne, venne pestato da due giovani nella notte tra il 12 e il 13 luglio. I due, all'epoca 23enni, lo colpirono con pugni alla testa per una disputa sul pagamento della corsa. Ghirelli tornò a casa, dove viveva da solo, e venne trovato senza conoscenza dai familiari, allarmati dato che non rispondeva al telefono. I due giovani, uno fiorentino e l'altro di origini iraniane, sono stati assolti in primo grado perché la "reazione fu proporzionata all'offesa" e il "colpo appariva come reazione al fatto ingiusto altrui ed è pertanto da ritenersi legittimo".

Secondo il giudice il tassista non aveva compreso lo scherzo di uno dei due 23enni, il quale aveva detto di non poter pagare la corsa, dato che ambedue non avevano soldi. L'altro, invece, stava andando al bancomat a ritirare il denaro per il pagamento. Il giudice assolse i due - perché "il fatto non costituisce reato" e per aver agito per legittima difesa - dall'accusa di lesioni gravi avendo causato un "coma persistente e perdita delle funzioni cerebrali". Contro le assoluzioni il pm Paolo Barlucchi ha fatto ricorso in appello (udienza a fine febbraio 2020) ma con la morte del tassista l'accusa per i due clienti potrebbe essere riqualificata dalla procura generale da lesioni gravissime a omicidio (colposo o preterintenzionale).

Tutte le notizie di Firenze