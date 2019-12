Mugello, raccolta fondi dei lavoratori della Edison Giocattoli (in crisi) a favore dei terremotati

Continua la grande solidarietà verso i cittadini di Barberino di Mugello. Molte le iniziative solidali che si sono attivate per alleggerire le problematiche di coloro che hanno avuto danni alle abitazioni o anche solo morali. Anche i dipendenti della Edison Giocattoli, nonostante la crisi che stanno attraversando, l’incertezza sugli stipendi e addirittura sulla sopravvivenza del loro posto di lavoro, hanno effettuato una donazione volontaria.

Ecco il documento che i lavoratori tramite le rappresentanze sindacali interne hanno redatto:

Buonasera,

con la presente siamo a informarvi che i dipendenti della Edison Giocattoli (nonostante lo stato di crisi in cui versa l’azienda e gli arretrati sui pagamenti degli stipendi) hanno deciso di effettuare una raccolta di fondi interna per il sisma che ha battuto nel Mugello il 9 dicembre. Questo il comunicato dell’assemblea dei lavoratori: “…Vista la solidarietà che l’amministrazione e i cittadini di Barberino di Mugello hanno avuto nei nostri confronti, ci sentiamo di ricambiare con il nostro piccolo contributo a favore di chi è stato colpito dal sisma. Siamo vicini, ci sentiamo solidali e cercheremo di manifestare ancora la nostra presenza in questi momenti difficili per Barberino”.

Sono stati raccolti 300 euro e donati attraverso il conto corrente dedicato ai danni del sisma.

Cortesi saluti.

Fonte: Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze

Tutte le notizie di Barberino di Mugello