Niccolò Scarpelli e Francesco Pasquali premiati a Vaglia

Sabato 21 dicembre il Comune di Vaglia ha premiato Niccolò Scarpelli e Francesco Pasquali per le loro vittorie in campo motociclistico nelle specialità Enduro per Niccolò Scarpelli e Trial per Francesco Pasquali. " E' stato un abbraccio affettuoso - ha commentato il Sindaco Leonardo Borchi - di amici, parenti e cittadini di Vaglia. Il senso di comunità si crea anche con questi passaggi, riconoscendo il valore dei propri componenti, specchiandosi nei loro traguardi, sostenendoli e incitandoli. Grazie Francesco, grazie Niccolò". Alla cerimonia hanno preso parte anche l'Assessore allo Sport del Comune di Vaglia Riccardo Impallomeni e il Consigliere con delega allo Sport Galielo Sesia. Niccolò Scarpelli, ricordiamo, è stato Campione Italiano 2017 e Campione italiano e Assoluti d'Italia 2018 di Enduro Classe Senior 250CC mentre Francesco Pasquali ha vinto insieme alla sua squadra il Trofeo delle Regioni di Trial 2019 portando la Toscana a vincere il primo posto.

Fonte: Comune di Vaglia - ufficio stampa

