Nuovo laboratorio multimediale all'Enriques di Castelfiorentino

Un nuovo laboratorio multimediale dotato di strumenti moderni e innovativi per la grafica, la stampa in 3D e in grandi formati. Ma anche uno spazio smart, con arredi consoni all’apprendimento e al lavoro di squadra, per stimolare una didattica inclusiva e il coinvolgimento attivo degli studenti. E’ quanto sarà realizzato all’Istituto “F. Enriques” di Castelfiorentino che ha ricevuto dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) un finanziamento di 20.000 euro per il progetto a suo tempo presentato insieme al Comune nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale.

Il progetto, che rientra a pieno titolo in uno dei settori di intervento contemplati dal Piano, ovvero la realizzazione di “ambienti di apprendimento innovativi”, contempla la riqualificazione e modernizzazione di un ambiente di circa 90 mq (attualmente adibito a laboratorio di grafica), nel quale saranno rinnovati anzitutto gli arredi, con nuovi banchi modulari, tavoli e armadietti, nonché acquistate nuove attrezzature per stimolare la creatività di studenti e docenti.

Nel dettaglio, sono previsti computer per la grafica (dotati di moderne tavolette grafiche), una stampante 3D, una cartacea per grandi formati, una lavagna multimediale, una videocamera e un kit completo per la robotica educativa e coding, che potrà trovare in questo laboratorio un ambiente ideale per la realizzazione e l’ampliamento del progetto già inserito nel Piano dell’offerta formativa della scuola.

All’interno del laboratorio saranno attivate metodologie didattiche innovative. I docenti potranno infatti realizzare qualsiasi attività per sviluppare la creatività multimediali degli studenti, favorendo in primis la loro inclusione. Dalla creazione di spazi web per pubblicare i lavori alla realizzazione di video su esperienze di laboratorio (o magari legati a uscite sul territorio); dai poster ai giornalini di istituto, dalle storie a fumetti ai piccoli oggetti progettati nei vari ambiti di ricerca attraverso la stampante 3D. Il tutto nello spirito della condivisione degli spazi e dei materiali.

Sono infine previste attività di formazione incentrate sull’approfondimento dei vari aspetti della didattica, a beneficio soprattutto dei docenti del settore grafico ma anche di tutti gli insegnanti interessati alla creatività multimediale.

“Siamo felici di aver ricevuto questo finanziamento – osserva l’Assessore alla Scuola e Attività Educative, Francesca Giannì – che ci consentirà di far compiere un nuovo salto di qualità all’Enriques attraverso la realizzazione di una nuova sala multimediale, a beneficio di tutti gli indirizzi e in particolare de grafico, con un approccio didattico che si propone di agevolare l’inclusione e un ruolo propositivo da parte degli studenti. Il mio ringraziamento va pertanto al dirigente scolastico, prof.ssa Patrizia Paperetti, e al referente prof. Maurizio Nuti, per aver creduto fino in fondo nelle finalità di questo progetto che va nella direzione di un potenziamento della qualità dell’offerta formativa del nostro istituto”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

