Omaggio a Fellini, a Ponsacco i preziosi manifesti di tutti i suoi film

Venerdì prossimo alle 17, nei locali del foyer del Cinema Teatro Odeon di Ponsacco, si inaugurerà la mostra “Omaggio a Fellini”, organizzata dall’Associazione Odeon Eventi con il patrocinio e la collaborazione dell’Amministrazione comunale di Ponsacco.

Si tratta di una speciale raccolta dei preziosi manifesti di tutti i film del grande regista, da alcuni dei suoi famosi disegni e da celebri foto di scena dell’autore al lavoro sul set dei suoi capolavori. L’iniziativa si colloca nell’ambito delle manifestazioni nazionali per celebrare il centenario della nascita (20 gennaio 1920) di un genio immortale, uno dei massimi Maestri del cinema mondiale, e si svolge alla presenza del professor Pier Marco De Santi, grande amico e studioso della vita e delle opere di Fellini, al quale – anche come ponsacchino - spetta l’ideazione e la cura di questo significativo omaggio.

Dopo il saluto dell’Amministrazione Comunale da parte della dottoressa Stefania Macchi, Assessore alla Cultura, la mostra sarà presentata con competenza dal dottor Silvano Granchi, che ne illustrerà le principali caratteristiche. Al termine del tradizionale brindisi di benvenuto, verranno proiettati in “prima assoluta” due filmati che illustrano le caratteristiche principali della mostra stessa, ricordando la nascita degli stretti legami tra il curatore De Santi e l’amico Federico e rendendo omaggio (a quarant’anni dalla scomparsa, 10 aprile 1979) al Maestro Nino Rota, grande amico di entrambi e autore magistrale di tutte le colonne sonore dei film di Fellini.

Segnaliamo infine che la mostra “Omaggio a Fellini” sarà visibile fino al 6 gennaio, giorno dell’Epifania, e ricordiamo anche che – come vero e proprio cameo e segno augurale per il Nuovo Anno – subito dopo la mezzanotte di Capodanno – sarà offerta a tutti i partecipanti al veglione la visione in edizione integrale del capolavoro felliniano “I Vitelloni”.

Fonte: Comune di Ponsacco - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Ponsacco