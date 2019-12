Pranzo sociale per l'Epifania a Bientina

L'amministrazione comunale di Bientina organizza il tradizionale pranzo per la festa dell’Epifania, che si terrà domenica 5 gennaio 2020, alle ore 13.00, nella sede della contrada La Forra, a Bientina, che si è resa disponibile per realizzare questa iniziativa. Chiunque voglia partecipare deve prenotarsi all’ufficio Politiche sociali del Comune (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00 – telefono 0587 758453) oppure, in caso di chiusura, all’ufficio Protocollo (aperto dalle 9.00 alle 13.00). Le prenotazioni chiuderanno alle ore 12.00 di venerdì 3 gennaio 2020.

L'iniziativa, divenuta nel corso del tempo un piacevole appuntamento che l'amministrazione offre alle persone ultrasessantacinquenni del paese, prevede anche la possibilità, per chi avesse difficoltà a raggiungere il centro sociale di Bientina, di usufruire di un servizio di trasporto gratuito. La richiesta deve essere indicata in sede di iscrizione all’ufficio addetto.

«Questo pranzo prende avvio da un progetto che viene da lontano, una tradizione che è stata mantenuta nel tempo - dice il sindaco Dario Carmassi - L’esperienza degli anni precedenti è stata senza dubbio positiva e questo è stato confermato dall’elevata partecipazione ai pranzi per over 65 (abbiamo contato circa 110 presenze in media negli anni 2018 - 2019). Per questo l’intenzione dell’amministrazione è quella di mantenere questa importante iniziativa anche negli anni a venire: si tratta di un’occasione di incontro e socializzazione per gli anziani, ma anche di un’opportunità per avvicinarsi all’amministrazione stessa, un modo per monitorare e rilevare eventuali situazioni di debolezza o marginalità e prevenire situazioni di isolamento sociale».

«Questo pranzo rappresenta l’impegno, da parte della pubblica amministrazione, di restituire alle persone meno giovani la connotazione di “risorsa” sociale anziché “problema” della società, creando occasioni che li rendano protagonisti attivi del contesto in cui vivono - sottolinea il vicesindaco e assessore alle Politiche sociali, Barbara Frosini - In questo modo l’amministrazione comunale cerca di porsi come soggetto facilitatore e catalizzatore di interventi per promuovere il benessere delle persone, mediante l'attivazione di spazi e tempi di socializzazione, di incontro e di convivialità, tutti volti a contrastare l'isolamento, che anche in un piccolo paese può verificarsi. È infatti questa la politica locale per la terza età che come assessorato al sociale intendiamo realizzare ed implementare».

Fonte: Comune di Bientina - ufficio stampa

