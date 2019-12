Approvato il progetto per la valorizzazione della Val di Bisenzio

Un progetto per la valorizzazione della Val di Bisenzio. E’ l’obiettivo del protocollo d’intesa, approvato dalla giunta regionale nell’ultima seduta, che firmeranno Regione, Comune di Cantagallo, Comune di Vaiano, Comune di Vernio e Unione dei Comuni della Val di Bisenzio. La delibera è stata presentata dall’assessore regionale al turismo e alle attività produttive Stefano Ciuoffo.

“Si tratta di un’area – ha spiegato Ciuoffo – con caratteristiche proprie in termini di sviluppo socio-economico, dove storicamente operano imprese del distretto tessile pratese nel fondo valle a fianco di attività turistico-ricettivo nelle zone alte e più recentemente con produzioni specifiche del settore agroalimentare. Un territorio peculiare anche riguardo alla sua collocazione: al confine con l’Emilia Romagna, regione con la quale intrattiene un flusso continuo di scambi, relazioni e integrazione. Un’Area interna con caratteristiche geografiche, morfologiche e sociali eterogenee, in un contesto di perifericità e al tempo stesso di frontiera, in grado di sfruttare i processi di trasformazione che l’hanno interessata per produrre opportunità di rigenerazione economica. Il protocollo punta a dar vita ad un percorso condiviso per valorizzare le risorse proprie, a riqualificare il territorio e migliorarne l’accessibilità. Vogliamo promuovere e salvaguardare i valori identitari di questa comunità e favorirne uno sviluppo equilibrato consolidando la competitività del sistema produttivo”.

Il protocollo individua alcuni ambiti di intervento: miglioramento dell’accessibilità in termini di mobilità e infrastrutture, promozione e incremento dell’offerta turistica con azioni mirate di accompagnamento degli enti locali, sviluppo delle produzioni agro-alimentari, valorizzazione del patrimonio culturale e pianificazione urbanistica sovracomunale.

Le modalità di attuazione del Protocollo prevede la costituzione di due gruppi di lavoro congiunti Regione/Enti locali che lavoreranno all’elaborazione dei progetti che, ad esempio, per il tema dell’accessibilità individueranno gli interventi sulle infrastrutture stradali e ferroviarie esistenti, e le azioni per il miglioramento delle connessioni sia all’interno dell’Area che verso le principali arterie autostradali e le città di Prato e Bologna; gli interventi per l’interscambio modale, il potenziamento del trasporto pubblico locale su gomma e ferro, e quelli a sostegno della ciclabità.

Dal punto di vista della promozione economica lavoreranno per l’individuazione delle priorità da perseguire nei campi di industria/artigianato, turismo/commercio agricoltura/sviluppo rurale.

Tra gli impegni della Regione c’è il coordinamento dei gruppi di lavoro e l’elaborazione di un progetto di promozione turistica integrato, con il supporto dell’Agenzia di Promozione Turistica, dell’ufficio di ambito area Pratese e di eventuali soggetti territoriali pubblici o privati. La Regione si impegna anche per la promozione e valorizzazione dell’insediamento di nuove attività coerenti con le linee di sviluppo individuate dal protocollo e i Comuni e l’Unione dei Comuni si impegnano a predisporre le schede dei progetti e a realizzare la fase partecipativa della progettazione.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa

