Quasi 10mila euro raccolti per l’AIRC in memoria di Silvia D’Alvano

Quasi 10.000 euro raccolti per l’AIRC in memoria di Silvia D’Alvano, la giovane donna di Casciavola che è mancata a 37 anni, dopo una lunga malattia, lo scorso 31 ottobre.

La famiglia ha fin da subito invitato la comunità, dando voce al desiderio di Silvia, a non portare fiori, ma a donare qualcosa per contribuire alla ricerca, per rendere il cancro sempre più curabile. La ricerca che aiuta le persone, la stessa che ha permesso a Silvia di sperare e di combattere e che ha sempre necessità di nuove risorse.

Hanno contribuito amici, parenti, conoscenti, associazioni sportive, commerciali e del territorio ed a tutti loro va il ringraziamento da parte della famiglia.

Con questo gesto si regala una speranza a chi sta ancora combattendo la sua battaglia ed alle loro famiglie.

Un invito, anche per queste feste, è quello di continuare a donare, per aiutare la ricerca e tutte le persone che affrontano la malattia.

Fonte: Ufficio Stampa

