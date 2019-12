Quasi 500 borracce in consegna agli studenti di Cerreto Guidi

Un regalo di Natale all’insegna del rispetto per l’ambiente. È quello che l’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi ha fatto ai ragazzi delle scuole primarie del territorio. A 450 giovani sono state donate delle borracce in alluminio nell’ambito del più ampio progetto che coinvolge Acque S.p.A. e gli 11 comuni dell’Unione.

In questi giorni il Sindaco Simona Rossetti e l’assessore all’ambiente Alessio Tanganelli hanno fisicamente consegnato le borracce al popolo di ragazzini che ha accolto con entusiasmo il regalo.

“L’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi - commenta il Sindaco - si è impegnata dall’inizio del suo mandato in difesa del territorio e dell’ambiente attivando iniziative e sostenendo tutte quelle campagne che fossero utili alla sensibilizzazione. Lanciare ai giovani un segnale che vada nella riduzione dell’uso della plastica rientra in questa logica. Nei mesi scorsi- aggiunge il Sindaco- abbiamo fra l’altro aggiunto a quello di Cerreto Guidi, altri fontanelli a Stabbia e Lazzeretto e prossimamente a Bassa. Tutto questo per consentire risparmi, tutela dell’ambiente e un minor uso della plastica”.

Le borracce in alluminio sono state consegnate ai bambini delle scuole primarie di Bassa, Lazzeretto, Stabbia e Cerreto Guidi. Si tratta di un primo ma importante passo avanti verso la riduzione dell’utilizzo della plastica monouso. L’obiettivo è naturalmente quello di estendere la diffusione delle borracce anche a tutti i ragazzi in età scolare.

“In questi giorni - aggiunge l’assessore all’ambiente Alessio Tanganelli - abbiamo pensato che il miglior modo per augurare un Buon Natale ai ragazzi e alle ragazze delle nostre scuole, fosse quello di coinvolgerli come diretti protagonisti nel tema dei cambiamenti climatici, dando loro uno strumento utile a portare un piccolo contributo. La consegna delle borracce è stata una bellissima iniziativa decisa e seguita da tutti gli assessori all’ambiente dell’Unione Empolese Valdelsa e per le Amministrazioni come quella di Cerreto Guidi che hanno promosso un Atto di indirizzo Plastic free, diventa un’azione utile a concretizzarlo”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

