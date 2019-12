Raccolta rifiuti Geofor, le variazioni per le Feste

Geofor ricorda che nei giorni di Natale e Capodanno i servizi di raccolta rifiuti non verranno svolti. Le raccolte non effettuate in quelle giornate, come già indicato nei calendari in possesso degli utenti, saranno recuperate come segue:

BUTI: la CARTA verrà raccolta i giorni 28 Dicembre e 4 Gennaio

CALCI: l’ INDIFFERENZIATO verrà raccolto i giorni 28 Dicembre e 4 Gennaio

CALCINAIA: Il MULTIMATERIALE verrà raccolto i giorni 26 Dicembre e 2 Gennaio

CAPANNOLI : l’ INDIFFERENZIATO verrà raccolto i giorni 26 Dicembre e 2 Gennaio

CASCIANA TERME LARI: la CARTA verrà raccolta i giorni 28 Dicembre e 4 Gennaio

CASCINA: la CARTA verrà raccolta i giorni 28 Dicembre e 4 Gennaio

CASTELFRANCO di SOTTO: la CARTA verrà raccolta i giorni 28 Dicembre e 4 Gennaio

MONTOPOLI : Il MULTIMATERIALE verrà raccolto i giorni 27 Dicembre e 3 Gennaio

PALAIA: l’ INDIFFERENZIATO verrà raccolto i giorni 28 Dicembre e 4 Gennaio

PISA generale: l’ INDIFFERENZIATO verrà raccolto i giorni 26 Dicembre e 2 Gennaio

PONTEDERA: la CARTA verrà raccolta i giorni 28 Dicembre e 4 Gennaio

SAN GIULIANO TERME: la CARTA verrà raccolta il giorno 30 Dicembre

SAN MINIATO: Il MULTIMATERIALE verrà raccolto il 21 e 28 Dicembre e 4 Gennaio

SANTA CROCE: l’ INDIFFERENZIATO verrà raccolto i giorni 28 Dicembre e 4 Gennaio

SANTA MARIA A MONTE: la CARTA verrà raccolta il giorno 28 Dicembre

VECCHIANO: l’ORGANICO verrà raccolto il giorno 26 Dicembre

VICOPISANO: Il MULTIMATERIALE verrà raccolto i giorni 28 Dicembre e 4 Gennaio

NB: I Comuni non elencati non sono interessati dalle variazioni.

CENTRI DI RACCOLTA:

Buti: il 24 e 31 Dicembre chiude alle ore 12.30

Ponsacco: chiuso il 24, 27 e 31 Dicembre

San Giuliano Terme: chiuso il 24 e 31 Dicembre

San Miniato: chiuso nei pomeriggi del 24 e del 31 Dicembre

Vecchiano: chiuso il 24 e 31 Dicembre. Aperto il 27 Dicembre e il 2 Gennaio (anche nel pomeriggio dalle 14 alle 17.30)

SPORTELLI TARI:

Gli sportelli Tari dei Comuni di Calci, Vecchiano e Vicopisano resteranno chiusi dal 24 Dicembre al 6 Gennaio compresi.

Per Vecchiano è prevista apertura straordinaria lunedì 30/12/2019 con orario 9 - 13.

Fonte: Ufficio stampa

