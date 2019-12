Selvatelle e Stibbiolo senza corrente, Cdx: "Richiesta danni a Enel"

La situazione è inaccettabile in alcune zone delle frazioni di Selvatelle e Stibbiolo del comune di Terriciola, la corrente elettrica manca da quasi 48 ore. Questo blackout che persiste da circa le ore 3:00 di sabato mattina ha recato danni ingenti agli abitanti della zona. Il disservizio ha portato inoltre gravi disagi per quanto riguarda la conservazione dei cibi deperibili, la disfunzione dei frigoriferi dovuta alla mancanza di elettricità ha costretto molte famiglie a gettare il cibo oramai scaduto, che avevano comperato anche in vista della Vigilia di Natale. Gli abitanti delle zone colpite dalla interruzione dell’energia elettrica hanno passato due notti al buio e senza possibilità di riscaldarsi con l’impianto di riscaldamento, si tratta di una situazione inaccettabile soprattutto per i più deboli, gli anziani e i bambini. Nonostante la segnalazione, l’Enel non si decide a intervenire e a ripristinare la corrente, il Sindaco non ha offerto alcun supporto comcreto per risolvere il problema che affligge i cittadini. Noi intendiamo procedere contro l’Enel con una richiesta di risarcimento per i danni subiti, mettiamo a disposizione gratuitamente dei cittadini coinvolti in questa spiacevole vicenda il nostro avvocato qualora sia necessario rivolgersi al Giudice di pace e avviare un’azione legale. Il 3 Gennaio, alle ore 21:10 è previsto un incontro a Selvatelle per intraprendere una richiesta di risarcimento danni contro l’Enel, invitiamo alla partecipazione tutti i cittadini che hanno riscontrato problemi alla linea elettrica.

Matteo Arcenni, Elena Baldini Orlandini, Matteo Leggerini e Sauro Colombini, consiglieri di Terricciola SiCura

