Targa di Bellosguardo restaurata, alla Villa dell'Ombrellino soggiornò Galileo e Foscolo

E’ tornata finalmente alla sua leggibilità originaria la targa sulla cinta della Villa dell’Ombrellino a Bellosguardo, recentemente pulita dalla ditta Nike Restauri grazie al dono di Friends of Florence.

"La targa in Piazza di Bellosguardo è una testimonianza che ricorda numerosi personaggi famosi che hanno vissuto a Firenze nella zona di Bellosguardo. - sottolinea Simonetta Brandolini d’Adda Presidente dei Friends of Florence che così continua - Tutti hanno avuto Firenze nella loro anima e, con questo dono, abbiamo voluto ripristinare la targa marmorea posta in loro ricordo, che rende visibile l’amore che questi personaggi hanno avuto e che anche noi abbiamo per questa città. Ringraziamo i restauratori della ditta Nike restauri ed anche Giovanna Lori Geddes da Filicaia con il Comitato Fiorentino per il Risorgimento per l’interessamento volto a porre rimedio al degrado di questa lapide così importante per la storia di Firenze."

La targa

La targa fu apposta sul muro di cinta della Villa dell’Ombrellino per ricordare tutti i personaggi illustri stranieri che erano passati da lì.

La villa dalle origini antichissime (fu edificata nel 1372) fu dapprima proprietà della famiglia Segni, poi passò alla Contessa Teresa Spinelli Albizi che la fece ristrutturare e che fece costruire in giardino un parasole a forma di ombrello cinese, elemento che diede il nome alla villa. Nel 1874 passò allo statista Alexei Zubov mentre a inizio XX secolo fu Alice Keppel a raccoglierne l’eredità e nel 1957 la villa fu ereditata da Violet Trefusis. Proprio in questa villa soggiornarono tantissimi personaggi famosi come ad esempio: Galilelo Galilei, Charles Eliot Norton, Ugo Foscolo, Florence Nightingale, Nathaniel Hawthorne per citarne alcuni.

Lo stato di conservazione e la pulitura

Da anni ormai completamente ricoperta da alghe e licheni e abbandonata a sè stessa, la targa era divenuta illeggibile ed era dunque venuta meno alla sua funzione principale, quella di omaggiare alcuni personaggi illustri stranieri che in passato avevano soggiornato proprio qui a Bellosguardo.

Grazie al dono di Friends of Florence è stato dunque reso possibile riportare all’antica leggibilità la targa. L’intervento di pulitura è stato realizzato dalla ditta Nike Restauri ed è consistito nell'applicazione di un biocida per la rimozione delle alghe e dei licheni. In seguito è stata eseguita un'azione meccanica puntuale con spazzole e bisturi.

Fonte: Friends of Florence

