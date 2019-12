Uffici, Mumeloc e biblioteca: gli orari per le Feste a Cerreto Guidi

Gli uffici comunali a Cerreto Guidi saranno regolarmente aperti durante le festività natalizie osservando la chiusura soltanto in occasione dei giorni festivi. Pertanto gli uffici saranno aperti al pubblico per la vigilia di Natale e per San Silvestro.

La Biblioteca comunale “Emma Perodi” sarà aperta sia la vigilia di Natale che il 31 dicembre solo al mattino dalle ore 9 alle ore 13.

Il Museo della Memoria Locale resterà invece chiuso sia il 24 che il 31 dicembre.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - ufficio stampa

