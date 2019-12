Accoltella la madre dopo una lite, 49enne in carcere

Ha preso la madre a coltellate, ferendola al volto e anche in testa. Per questo motivo un 49enne è stato arrestato a San Casciano in Val di Pesa. L'uomo, con problemi di tossicodipendenza, ha colpito la mamma 82enne, sua convivente, e ha pure aggredito il papà. Questi, 78enne, era accorso in aiuto della moglie ed è stato preso a calci e pugni. Le cause della zuffa sono ancora al vaglio degli inquirenti. L'arrestato, durante le operazioni di identificazione, ha opposto resistenza ai carabinieri. La madre è stata trasferita all'ospedale di Empoli, il padre ha riportato lievi contusioni. Il 49enne è ora a Sollicciano.

