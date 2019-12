L'appello di Franconi: "Fate un uso consapevole dei fuochi d'artificio"

"Rivolgo il mio appello per un uso corretto, consapevole e legale dei fuochi d’artificio affinché con il buon senso di tutti sia possibile contemperare il divertimento colorato dei fuochi pirotecnici con il rispetto delle persone, degli animali ed infine dell’ambiente circostante. Ricordo in primo luogo il divieto assoluto dei “botti” illegali acquistabili al di fuori dei circuiti ufficiali; invito anzi a segnalare alle forze dell’ordine ogni possibile “artificio” non legale. Anche l’impiego di petardi e fuochi d’artificio conformi e regolari richiede tuttavia molta attenzione e l’adozione di semplici ma importanti precauzioni: evitarne l’uso al chiuso o vicino a luoghi sensibili e alle abitazioni, utilizzarli lontano da persone ed animali, evitare che possano danneggiare direttamente o indirettamente spazi ed arredi pubblici e privati così come preferire l’utilizzo di effetti scenografici luminosi anziché quelli rumorosi.

Gli strumenti di prevenzione più importanti sono la consapevolezza collettiva, la prudenza diffusa, il controllo sociale ed il rispetto condiviso delle regole. Si tratta degli ingredienti fondamentali per ridurre al minimo i rischi ed i disagi, anche per gli animali domestici, che la tradizione legata ai botti di capodanno porta con sé.

L’invito collettivo è stato quello di cercare tutti insieme di salutare l’arrivo del 2020 all’insegna del divertimento e della gioia tutelando le persone, rispettando gli animali e salvaguardando l’ambiente che ci circonda. Ricordo infine che in piazza Martiri delle Libertà, dove si svolgerà il nostro capodanno, oltre all’utilizzo dei contenitori e bottiglie di vetro, è vietato l’uso di materiale esplodente, di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi, fumogeni e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti, esplodenti o fumogene. Divertiamoci intelligentemente.

Matteo Franconi, sindaco di Pontedera

Tutte le notizie di Pontedera