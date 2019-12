Ci sono novità positive per il bambino caduto nel fiume Pescia. Il piccolo, finito nel torrente a Ponte Buggianese, si è risvegliato e respira in autonomia, anche se rimane in prognosi riservata. Il fatto è avvenuto la scorsa domenica: il bambino di sette anni è stato salvato dal padre che si è tuffato nel fiume dopo la caduta del figlio dalla bicicletta. Adesso resta in rianimazione.

Tutte le notizie di Ponte Buggianese