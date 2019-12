Calcio figlinese, Sarri per i 100 anni. Mugnai: "Serata piena di ricordi"

Grande partecipazione ieri all’iniziativa che si è tenuta ieri al Teatro comunale Garibaldi di Figline per festeggiare i cento anni del calcio figlinese.

Una serata all’insegna della passione per questo sport e dell’amore per il territorio, emozioni tutte raccolte nel libro “100 anni di calcio a Figline Valdarno”, scritto da Carlo Fontanelli e Leonardo De Nicola, in cui si racconta la storia della società gialloblu descrivendo una realtà che rappresenta profondamente la comunità.

L’evento, condotto dal giornalista di RaiSport Marino Bartoletti e dal coautore del libro Leonardo De Nicola, ha visto la presenza di molti dei protagonisti che hanno fatto la storia della squadra cittadina, tra cui l’attuale allenatore della Spal Leonardo Semplici, Enrico Chiesa, Emiliano Frediani, gli storici dirigenti Vittorio Casucci e Brunero Poggesi e l’ex presidente Dino Farruggio.

Ospite d’eccezione l’allenatore della Juventus Maurizio Sarri, cresciuto proprio a Figline e che, dopo aver ripercorso sul palco la sua carriera, ha annunciato la nascita di una fondazione che possa essere di supporto per l’associazionismo sportivo e che svolga un ruolo attivo anche nella valorizzazione del territorio e di una città a cui il mister ha dimostrato ancora una volta di essere molto attaccato..

L’evento di ieri si è aperto con interventi ricchi di aneddoti e ricordi di alcuni testimoni della storia del calcio figlinese, seguiti da una passerella di calciatori e allenatori che hanno giocato ed allenato in serie A e con la premiazione di alcune vecchie glorie gialloblu. La serata ha previsto anche intermezzi musicali durante i quali Giovanna Sarri ha intonato le canzoni “Una vita da mediano” di Ligabue e “La leva calcistica della classe ‘68” di Francesco De Gregori. Inoltre nel foyer del teatro i presenti hanno potuto ammirare una mostra a cura del Circolo fotografico Arno e ricevere l’annullo postale creato per l’occasione da Poste Italiane.

“E’ stata una bella serata, piena di ricordi e di aneddoti che ci hanno mostrato quanto questa terra sia legata allo sport” – ha commentato la sindaca Giulia Mugnai -. E’ stato emozionante veder sfilare tanti personaggi di ieri e di oggi e di poter ospitare nel nostro teatro anche Maurizio Sarri: abbiamo capito ancora una volta quanto sia affezionato a questa città ed è bello che abbia proposto la costituzione di una fondazione per realizzare progetti a sostegno della nostra comunità. Noi ci siamo già messi in ascolto e ci farà piacere collaborare per rilanciare la nostra città sia dal punto di vista sportivo che sociale”.

Fonte: Comune di Figline e Incisa - ufficio stampa

Tutte le notizie di Figline e Incisa Valdarno