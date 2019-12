Come cambiano i servizi Alia durante le Feste

In occasione delle prossime festività, Alia Servizi Ambientali SpA ricorda alcune variazioni del servizio di raccolta rifiuti nei 7 comuni dell’area pratese.

Nei comuni di medio-grande dimensione, quindi Prato, Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio il servizio verrà svolto sempre in maniera regolare.

La raccolta della frazione di rifiuto normalmente programmata nella giornata di mercoledì (quindi per il 25 dicembre e per Capodanno) sarà posticipata a sabato 28.12 e sabato 04.01 nei Comuni di: Carmignano, Cantagallo e Vernio, Poggio a Caiano, Vaiano, Montemurlo e Signa.

Nei comuni di Agliana, Montale e Quarrata, invece, la raccolta della frazione di rifiuto normalmente programmata nella giornata di mercoledì (quindi per il 25 dicembre e per Capodanno) sarà posticipata a domenica 29.12 e domenica 05.01.

Si invitano gli utenti a consultare il Calendario delle Raccolte per avere dettagli relativi alle frazioni e zone del proprio comune.

Spazzamento strade

I servizi di spazzamento saranno regolarmente effettuati, con le uniche eccezioni di martedì 25.12 e martedì 01.01 dove il servizio di spazzamento sarà svolto soltanto nel Centro Storico di Prato (area pedonale).

Sempre a Prato, in piazza San Francesco, area interessata dagli eventi organizzati per San Silvestro, la raccolta rifiuti sarà anticipata al pomeriggio (come in tutto il centro storico) e sarà fatta una pulizia preventiva della piazza. Ad eventi conclusi, sarà effettuata la pulizia a fondo della piazza e delle strade limitrofe.

UFFICI TARI

Lo sportello TARI di Prato, Via Paronese 104/110 sarà aperto nei giorni di martedì 24 e 31 dicembre 2019, secondo il seguente orario di apertura: 09.00-12.30

Fonte: Alia - Ufficio stampa

