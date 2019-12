Un 45enne è morto dopo un incidente a Massa, in via Dorsale. L'uomo, alla guida della sua bicicletta, è stato colpito in pieno da un'auto, che ha poi continuato la sua traiettoria finendo contro un albero e riportando gravi danni. I soccorsi inviati dal 118 hanno cercato di rianimare il ciclista ma invano, è deceduto sul colpo. L'autista è stato portato in stato di shock in codice giallo all'ospedale di Massa. Il sinistro è avvenuto vicino a un cinema conosciuto in zona.

