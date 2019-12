Dehors, al via la verifica della sperimentazione a Pontedera

L’Amministrazione Comunale di Pontedera è impegnata nella valorizzazione e rivitalizzazione del tessuto commerciale presente sul territorio. Attualmente il regolamento generale del Comune, per le autorizzazioni e concessioni di suolo pubblico, prevede per i pubblici esercizi la possibilità di richiedere l’occupazione di suolo pubblico con tavoli e sedie temporaneamente nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 31 dicembre di ogni anno. Nel regolamento del 2015 si è stabilito in via sperimentale la possibilità di installare ombrelloni e gazebo per tutti i 12 mesi dell’anno, secondo la propria ubicazione all’interno del “centro commerciale naturale”.

A questa sperimentazione hanno aderito numerosi esercenti.

Ora la Giunta comunale ha stabilito, all'unanimità, di creare una commissione, nella quale siederanno anche due rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per verificare gli effetti della stessa sperimentazione. Nel frattempo, mentre si procede alla verifica di questa sperimentazione, si è deciso di prolungare le autorizzazioni per le installazioni alle stesse condizioni e modalità previste nella concessione, fino alla definizione della nuova disciplina.

“Si tratta di misure atte a verificare da un lato ciò che finora è stato realizzato – ha commentato l'assessore al commercio Alessandro Puccinelli – e dall'altro il Comune valuterà con grande attenzione e coerenza gli esiti di queste verifiche. L'interesse primario è quello di rendere migliore la città e di aumentare la qualità dell'offerta commerciale”.

