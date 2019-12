Fratoni visita la Protezione civile per Natale

Visita e scambio di auguri il giorno di Natale nel cuore operativo della Protezione civile regionale per l’assessore all’ambiente Federica Fratoni. Alle 10.30 di domani, 25 dicembre, l’assessore Fratoni si recherà nei locali di via Val di Pesa, a Firenze, “per testimoniare – ha detto - la vicinanza delle istituzioni e il ringraziamento della Toscana a tutte le operatrici e gli operatori di un’organizzazione fondamentale per la sicurezza dei cittadini, attiva 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno, feste natalizie comprese”.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze