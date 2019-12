Fuga di gas a Santa Maria a Monte, evacuate tre famiglie

Una fuga di gas è avvenuta nella mattina della Vigilia di Natale a Santa Maria a Monte. Una importante fuga da una linea di media pressione si è registrata in via della Costa, vicino a via Lungomonte, in pratica a pochi passi dal torrente Usciana e dalla frazione di Ponticelli.

Sono state evacuate tre famiglie che abitano nell'area, il tutto per via precauzionale. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto ed è presente anche la polizia municipale di Santa Maria a Monte. Il tratto di via della Costa che porta al centro storico (e quindi sbuca in piazza della Vittoria) è stato chiuso. Sono stati allertati i tecnici di 2i Rete Gas.

Stando a quanto affermano i vigili del fuoco la situazione verso le 11 è sotto controllo. I tecnici del gas hanno provveduto a chiudere la valvola principale e effettueranno la riparazione. La strada rimane chiusa per il momento. Le famiglie stanno rientrando nelle abitazioni dopo il controllo strumentale delle segnalazioni di gas.

