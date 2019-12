Alle 22 di ieri, lunedì 23 dicembre, è avvenuto un incidente a Madonna dell'Acqua, frazione di San Giuliano Terme. I vigili del fuoco di Pisa sono intervenuti assieme ai soccorsi inviati dal 118 e alla polizia. Per cause in corso di accertamento due autoveicoli si sono scontrati frontalmente e gli occupanti sono rimasti incastrati all’interno. I vigili del fuoco hanno provveduto a liberare i due conducenti, per poi affidarli al personale del 118.

